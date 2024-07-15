EURO 2024'ün En Skorer Oyuncuları Belli Oldu: Listede 1 Türk Yıldız Var

İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan EURO 2024'te turnuvanın oyuncusu Rodri seçilirken, turnuvanın en iyi genç oyuncusu ise Lamine Yamal seçildi. Peki EURO 2024'ün en skorerleri kim oldu? İşte liste...

EURO 2024'ün En Skorer Oyuncuları Belli Oldu: Listede 1 Türk Yıldız Var

EURO 2024, dün akşam İspanya ve İngiltere arasında oynanan final maçıyla sona erdi. Maçı 2-1 kazanan İspanya, kupayı müzesine götürürken, Almanya'da düzenlenen turnuva yıldız futbolcular için suskun geçti.

Cristiano Ronaldo'nun gol atamadığı turnuvada, Mbappe 1 gol 2 asist, Lewandowski 1 gol, Harry Kane ise 3 gol katkısı verdi. Turnuvanın en skorerleri arasında ise sürpriz isimler yer aldı.

İşte EURO 2024'ün en skorer oyuncuları:

İlkay Gündoğan - Almanya

3 ( 1 gol - 2 asist)

Michel Aebischer - İsviçre

3 ( 1 gol - 2 asist)

Remo Freuler - İsviçre

3 ( 1 gol - 2 asist)

Arda Güler - Türkiye

3 ( 1 gol - 2 asist)

Kylian Mbappé - Fransa

3 ( 1 gol - 2 asist)

Kai Havertz - Almanya

3 ( 2 gol - 1 asist)

Nico Williams - İspanya

3 ( 2 gol - 1 asist)

Jude Bellingham - İngiltere

3 ( 2 gol - 1 asist)

Jamal Musiala - Almanya

3 ( 3 gol)

Ivan Schranz - Slovakya

3 ( 3 gol)

Harry Kane - İngiltere

3 ( 3 gol)

Xavi Simons - Hollanda

4 (1 gol - 3 asist)

Fabian Ruiz

4 (2 gol - 2 asist)

Georges Mikautadze - Gürcistan

4 (3 gol - 1 asist)

Cody Gakpo - Hollanda

4 (3 gol - 1 asist)

Lamine Yamal - İspanya

5 (1 gol - 4 asist)

Dani Olmo - İspanya

5 (3 gol -2 asist)

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