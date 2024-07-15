Juventus'tan Kenan Yıldız Hakkında Flaş Karar

A Milli oyuncu Kenan Yıldız ile sözleşme uzatmak isteyen Juventus'un, Yıldız'a yeni dönemde 10 numaralı formayı vermeyi planladığı iddia edildi.

Juventus'tan Kenan Yıldız Hakkında Flaş Karar

Juventus, sözleşmesini uzatmak istediği Kenan Yıldız'a yeni dönemde 10 numaralı formayı vermeyi planlıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino temsilcisinin, 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Kenan Yıldız’ın Juventus ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre alan milli futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Juventus'ta Paul Pogba doping nedeniyle ceza almıştı. Siyah-beyazlılar yeni dönemle birlikte 10 numaralı formayı Kenan Yıldız'a vermeyi planlıyor.

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