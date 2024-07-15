Fenerbahçe-Lugano Rövanş Maçı Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda İsviçre temsilcisi Lugano ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçının hakemleri belli oldu.

Fenerbahçe-Lugano Rövanş Maçı Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda Lugano ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.

Jones'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Dördüncü hakem ise Sam Barrott olacak.

İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 23 Temmuz’da deplasmanda oynayacağı ilk maçın ardından 30 Temmuz Salı günü TSİ 20.00’de Ülker Stadyumu’nda İsviçre temsilcisi Lugano ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

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