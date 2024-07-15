Fransız Yıldızın Galatasaray'dan İstediği Maaş Belli Oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ismi konuşulan futbolculardan biri de Adrien Rabiot.

Sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edilen futbolcunun maaş talebiyle ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Adrien Rabiot, gideceği takımdan yıllık 8 milyon euro net ücret talep ediyor.

Rabiot geçen sezon Juventus formasıyla 35 maça çıktı.

29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.