TFF, tartışmalı Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını açıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında Sivasspor'un golü VAR incelemesi sonucu iptal edilmiş, karar tartışmalara neden olmuştu.

TFF KAYITLARI AÇIKLADI

TFF, tartışmalı maçlardaki kararları açıkladı.

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarına göre Sivasspor'un Galatasaray karşısında attığı gol Nelsson, pozisyondaki ikinci adam olarak kabul edildiği için ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

''HAKEM HATASI YAPILMIŞTIR''

TFF'den yapılan açıklamada; "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir" denildi.

İşte hakemlerin konuşması:

VAR ile Erkan Özdamar arasındaki konuşma da yayınlandı.

VAR: "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor."

Erkan Özdamar: "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin."

VAR: "Evet, pozisyonda ofsayt var."

''OFSAYTIMSI BİR ŞEY OLABİLİR''

Yayınlanan kayıtlarda VAR hakeminin 'Ofsaytımsı bir şey olabilir' sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.