TFF, tartışmalı Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, VAR incelemesi sonrası Sivasspor'un golünün iptal edildiği Galatasaray maçının VAR kayıtlarını açıkladı.

Son Güncelleme:
TFF, tartışmalı Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını açıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında Sivasspor'un golü VAR incelemesi sonucu iptal edilmiş, karar tartışmalara neden olmuştu. 

Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar’a maç verilmediSivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar’a maç verilmediSpor

TFF KAYITLARI AÇIKLADI

TFF, tartışmalı maçlardaki kararları açıkladı.

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarına göre Sivasspor'un Galatasaray karşısında attığı gol Nelsson, pozisyondaki ikinci adam olarak kabul edildiği için ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

''HAKEM HATASI YAPILMIŞTIR''

TFF'den yapılan açıklamada; "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Sivasspor'dan Galatasaray maçı başvurusu: Yeniden oynansınSivasspor'dan Galatasaray maçı başvurusu: Yeniden oynansınSpor

İşte hakemlerin konuşması:

VAR ile Erkan Özdamar arasındaki konuşma da yayınlandı.

VAR: "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor."

Erkan Özdamar: "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin."

VAR: "Evet, pozisyonda ofsayt var."

''OFSAYTIMSI BİR ŞEY OLABİLİR'' 

Yayınlanan kayıtlarda VAR hakeminin 'Ofsaytımsı bir şey olabilir' sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Etiketler
süper lig
Son Güncelleme:
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne kötü haber Spor 03 Ocak 2023 14:45
FIFA Başkanı'ndan tepki çeken hareket: Pelé’nin tabutu başında selfie çekti Spor 03 Ocak 2023 13:10
Adana Demirspor'da bomba transfer! Spor 03 Ocak 2023 12:53
Ünlü ralli pilotu Ken Block, kazada hayatını kaybetti Spor 03 Ocak 2023 12:16
ÇOK OKUNANLAR
2023'te hayatı değişecek burçlar: Tüm hayalleri gerçek olacak 2023'te hayatı değişecek burçlar: Tüm hayalleri gerçek olacak
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu: Listede 3 Türk var! Dünyanın en güzel kadınları belli oldu: Listede 3 Türk var!
Emekli ve memur zammı için son tahminler ortaya çıktı: İşte yeni maaş tablosu! Emekli ve memur zammı için son tahminler ortaya çıktı: İşte yeni maaş tablosu!
TÜİK enflasyonu açıkladı: Memur ve emeklinin alacağı maaş zammı belli oldu TÜİK enflasyonu açıkladı: Memur ve emeklinin alacağı maaş zammı belli oldu
Cem Küçük, "Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak" diyerek olası emekli zammını açıkladı Cem Küçük: Belli ki Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak