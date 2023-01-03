PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne kötü haber: Cezalar açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre çeşitli gerekçelerle Trabzonspor, Adana Demirspor, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Demir Grup Sivasspor'a ceza verildi.

PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne kötü haber: Cezalar açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübe ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre farklı gerekçelerle Trabzonspor ve Adana Demirspor'a 100'er bin lira, Galatasaray ve MKE Ankaragücü'ne 56'şar bin lira para cezası kesildi.

Kurul, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Demir Grup Sivasspor'da bazı seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.

Kaynak: AA

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