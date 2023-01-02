Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar’a maç verilmedi

Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı. Sivasspor-Galatasaray maçında verdiği gol iptali kararı ile tartışılan Erkan Özdamar'a maç verilmedi.

Son Güncelleme:
Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar’a maç verilmedi

Spor Toto Süper Lig’de 17’nci hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. 17’nci haftada oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de belli oldu.

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan 16. hafta karşılaşmasında verdiği gol iptali kararı nedeniyle tartışmalara neden olan hakem Erkan Özdamar’a 17. haftada maç verilmedi.

Süper Lig’in 17’nci haftasındaki maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

17.00 Ümraniyespor – Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Fraport TAV Antalyaspor – Fenerbahçe: Kadir Sağlam

ÇARŞAMBA

17.00 Kasımpaşa – Alanyaspor: Yasin Kol

17.00 Kayserispor – Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

20.00 Konyaspor – Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray – Ankaragücü: Zorbay Küçük

PERŞEMBE

17.00 Gaziantep Futbol Kulübü – Başakşehir FK: Abdulkadir Bitigen

20.00 Adana Demirspor – İstanbulspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor – Giresunspor: Ali Palabıyık

Son Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı Spor 02 Ocak 2023 18:10
Sivasspor'dan Galatasaray maçı başvurusu Spor 02 Ocak 2023 14:40
Ronaldo imzayı atmadan önce telefon beklemiş! Spor 02 Ocak 2023 13:06
İngiliz devi Tottenham Hotspur'un paylaşımında Eskişehir detayı Spor 01 Ocak 2023 15:16
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon
DNA araştırmasından şaşırtan sonuç: Türkler en çok o millete benziyor Türklerin genetik olarak en çok hangi millete benzediği ortaya çıktı
Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam
Ekonomistler ipucunu verdi: İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu
Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler