Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar’a maç verilmedi
Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı. Sivasspor-Galatasaray maçında verdiği gol iptali kararı ile tartışılan Erkan Özdamar'a maç verilmedi.
Spor Toto Süper Lig’de 17’nci hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. 17’nci haftada oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de belli oldu.
Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan 16. hafta karşılaşmasında verdiği gol iptali kararı nedeniyle tartışmalara neden olan hakem Erkan Özdamar’a 17. haftada maç verilmedi.
Süper Lig’in 17’nci haftasındaki maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
17.00 Ümraniyespor – Hatayspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fraport TAV Antalyaspor – Fenerbahçe: Kadir Sağlam
ÇARŞAMBA
17.00 Kasımpaşa – Alanyaspor: Yasin Kol
17.00 Kayserispor – Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
20.00 Konyaspor – Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray – Ankaragücü: Zorbay Küçük
PERŞEMBE
17.00 Gaziantep Futbol Kulübü – Başakşehir FK: Abdulkadir Bitigen
20.00 Adana Demirspor – İstanbulspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor – Giresunspor: Ali Palabıyık