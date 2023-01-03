FIFA Başkanı'ndan tepki çeken hareket: Pelé’nin tabutu başında selfie çekti

The Times’da yer alan habere göre, 82 yaşında hayatını kaybeden futbol efsanesi Pele için futbol kariyerinin çoğunu sürdürdüğü Santos’ta bir cenaze töreni düzenlendi. FIFA Başkanı Giovanni Infantino da cenazeye katılan isimler arasında yer aldı.

Santos’ta konuşan Infantino, her ülkeden bir stadyumuna Pelé’nin adının verilmesinin istendiğini söyledi. Infantino “Bugün burada büyük bir acıyla varız. Pelé sonsuzdur. Futbolun küresel ikonudur. Gelecek nesiller Pelé’nin kim olduğunu bilmeli ve tanımalıdır” dedi.

Öte yandan FIFA Başkanı Infantino’nun Pelé’nin cenaze töreni sırasında açık tabutun başında selfie çektiği fotoğraf tepki çekti.