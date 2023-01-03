Adana Demirspor'da bomba transfer: Hulk’u bitirdi!

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren ve Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı.

Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı. Transfer döneminin başlamasıyla Başkan Murat Sancak, Hulk'u Türkiye'ye getirecek ve imzayı attıracak.

SAMET AKAYDİN FENERBAHÇE'YE GİTTİ

Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunmacısı Samet Akaydin için ise Fenerbahçe ile el sıkıştı.

Adana ekibi ve oyuncu ile anlaşan sarı-lacivertliler, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte Samet'e resmi imzayı attıracak.

Samet, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek.

Kaynak: İHA