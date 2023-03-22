TFF Tahkim Kurulu üyeleri Alaaddin Varol ve Fatih Maden'in AKP'den milletvekili adaylığı için istifa ettikleri iddia edildi

TFF Tahkim Kurulu'nda istifa eden 2 üyenin yerine yeni isimler seçildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyelerinden Alaaddin Varol ile Fatih Maden'in istifaları nedeniyle yerlerine Tahkim Kurulu yedek üyeleri arasından Yavuz Pehlivan ile Serdar Karahan seçilmiştir." denildi.

Fotospor'da yer alan habere göre Varol ve Maden, AKP'den milletvekili adayı olmak için görevlerinden istifa ettiği öne sürüldü.

Haberde, "Tahkim Kurulu asil üyesi olan Alaaddin Varol daha önce AKP Çankaya İlçe Başkanlığı yaptı 15 Temmuz darbe davalarına Başbakanlık Avukatı olarak katıldı. Varol'un AKP'den Ankara milletvekili aday adayı olması bekleniyor. Aynı şekilde Fatih Maden'in de memleketi Çorum'dan AKP milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunmak üzere görevinden istifa ettiği konuşuluyor." ifadelerine yer verildi.