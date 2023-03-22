Mesut Özil futbolu bıraktı: 'AKP'den aday olabilir' iddiası

Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve son olarak Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı.

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Mesut Özil futbolu bıraktı: 'AKP'den aday olabilir' iddiası

Kariyerinde son olarak Başakşehir forması giyen Mesut Özilfutbolu bıraktığı açıkladı. Emeklilik kararını kişisel Instagram hesabında duyuran 34 yaşındaki oyuncu, gerekçe olarak yaşadığı sakatlıkları gösterdi.

Özil ayrıca, yakın zamanda kendisiyle ilgili yeni gelişmeler olabileceğinin sinyallerini verdi:

"Uzunca bir süre düşündükten sonra profesyonel futboldan emekli olduğumu duyuruyorum. 17 yıl süren ayrıcalıklı profesyonel futbol hayatım oldu ve bu fırsat için inanılmaz şanslıyım. Son aylar ve haftalarda bazı sakatlıkların ardından emeklilik kararını vermem açık hale geldi.

Unutulmaz hatıralar ve duygularla yüklü harika bir yolculuktu. Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal ve Başakşehir'e, bemi destekleyen takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aile üyelerime ve yakın arkadaşlarıma özel teşekkür ederim. Bu yolculukta hayatımın bir parçası oldular.

Eşim ve çocuklarımla önümdeki geleceğe bakıyorum. Zaman zaman sosyal medya kanallarımda benden duyacaksınız. Yakında görüşürüz."

İDDİA: AKP'DEN ADAY OLABİLİR

Özil'in sözleri, kulisleri hareketlendirdi. Hali hazırda iktidara yakınlığıyla bilinen futbolcunun 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde AKP'den milletvekili adayı olabileceği ileri sürüldü. 

Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

Mesut Özil futbolu bıraktı: 'AKP'den aday olabilir' iddiası - Resim : 1

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