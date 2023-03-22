Yıldız basketbolcu, saha kenarında oturan Ali Koç'un üstüne düştü
Fenerbahçe'nin Olimpia Milano ile EuroLeague'de karşı karşıya geldiği maçta, Milano'nun yıldız ismi Billy Baron Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üstüne düştü.
Fenerbahçe'nin Olimpia Milano ile EuroLeague'de karşı karşıya geldiği maçta ilginç anlar yaşandı. Topu kurtarmaya çalışan Milano oyuncu Billy Baron seyircilerin arasına girdi.
ALİ KOÇ'UN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Dengesi bozulan Billy Baron, saha kenarında karşılaşmayı izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üstüne düştü. Yaşananlar sosyal medya gündemine damga vurdu.
Billy Baron, Fenerbahçe - Olimpia Milano maçında saha kenarında mücadeleyi izleyen Ali Koç'un üzerine düşmeden son anda durabildi.#AjanssporEuroLeague pic.twitter.com/mjVKS3irfN— Ajansspor (@ajansspor) March 21, 2023