Yıldız basketbolcu, saha kenarında oturan Ali Koç'un üstüne düştü

Fenerbahçe'nin Olimpia Milano ile EuroLeague'de karşı karşıya geldiği maçta, Milano'nun yıldız ismi Billy Baron Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üstüne düştü.

Yıldız basketbolcu, saha kenarında oturan Ali Koç'un üstüne düştü

Fenerbahçe'nin Olimpia Milano ile EuroLeague'de karşı karşıya geldiği maçta ilginç anlar yaşandı. Topu kurtarmaya çalışan Milano oyuncu Billy Baron seyircilerin arasına girdi.

ALİ KOÇ'UN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Dengesi bozulan Billy Baron, saha kenarında karşılaşmayı izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üstüne düştü. Yaşananlar sosyal medya gündemine damga vurdu.

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