Fenerbahçe, Zenit'i ağırlayacak: Geliri depremzedelere bağışlanacak
Fenerbahçe, milli maç arasında yarın Rusya'nın Zenit takımı ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.
Fenerbahçe, milli maç arasında yarın Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.
Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.
Kaynak: AA