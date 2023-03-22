Fenerbahçe, Zenit'i ağırlayacak: Geliri depremzedelere bağışlanacak

Fenerbahçe, milli maç arasında yarın Rusya'nın Zenit takımı ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.

Fenerbahçe, Zenit'i ağırlayacak: Geliri depremzedelere bağışlanacak

Fenerbahçe, milli maç arasında yarın Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.

Kaynak: AA

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