TFF'den açıklama: Süper Lig'den 2 takım düşürülecek

TFF, Süper Lig'den bu yıl 4 takımın yerine 2 takımın düşürüleceğini açıkladı.

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TFF'den açıklama: Süper Lig'den 2 takım düşürülecek

TFF'den yapılan açıklamada, "Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nün ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın Spor Toto 1. Lig’e düşürülmesine karar verilmiştir" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'den 4 takım yerine 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararını onayladı.

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