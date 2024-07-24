TFF Başkanvekili Mecnun Odyakmaz'dan, İstifa Sonrası İlk Açıklama: 'Onunla Çalışamayacağım İçin Üzgünüm'

Sivasspor Kulübü'ndeki başkanlık görevini bırakan ve TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde bulunan Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral'ın istifasıyla ilgili konuştu.

1'inci Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura çekiminin ardından TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon fikstür çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Otyakmaz, "Bugün Trendyol 1'inci Lig'de 2024-2025 fikstürünü çektik. İnşallah kazasız belasız, güzel, kavgaların olmadığı, hoş rekabetin olduğu bir lig diliyorum. Bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'ONUNLA ÇALIŞAMAYACAĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM'

Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Bayram Saral ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Bayram başkanımız gerçekten bize önemli güç katıyordu ama bir takım algılar oluşmaya başladı. Sanki hemşehricilik söz konusu oluyordu diye. O da bizi zor durumda bırakmamak adına bir fedakarlık yaparak görevinden istifa etti. Ancak onunla her zaman beraberiz. Kendisinin engin tecrübesinden faydalanacağız. İnce düşüncesi için biz beraber olmak devam etmek isterdik ama teşekkür etmek lazım. Kendi adıma onunla çalışamayacağım için üzgünüm."

Mecnun Otyakmaz, acil alınması gereken kararların olduğunu belirterek, "İlk yönetim kurulu toplantısını yaptık ve orada önemli kararlar aldık. Görev dağılımında çok acele etmedik. Bir icra kurulu oluşturduk. Onunla birlikte hemen acil sorunları hallettikten sonra cuma günü yapacağımız toplantıda da görev dağılımı belli olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA