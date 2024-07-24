TFF Seçiminde Saralların Damgası mı Var? 'Seçimi Büyükekşi’den Alıp Hacıosmanoğlu’na Verdiler’

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) geçtiğimiz günlerde yeni başkanını seçti. AKP’nin ve para lobilerinin gölgesinin bulunduğu iddia edilen seçime ilişkin gazeteci Hilmi Hacaloğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hacaloğlu, seçime esas müdahalenin Sarallar ailesi tarafından yapıldığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) geçtiğimiz günlerde Seçimli Olağan Mali Genel Kurul’a gitti. Yapılan oylamada, 134 delegenin oyunu alan İbrahim Hacıosmanoğlu, 129 delegenin oyunu alan Mehmet Büyükekşi’nin 2022’den beri sürdürdüğü başkanlık koltuğunun yeni sahibi oldu. Büyükekşi cephesinin baskısıyla 3 adayın yarıştan çekildiği seçimde, AKP’nin ve para lobilerinin gölgesinin bulunduğu söylenirken, gazeteci Hilmi Hacaloğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hacaloğlu, Sarallar ailesini işaret etti.

Alan’ın Youtube hesabına konuk olan Hilmi Hacaloğlu, açıklamasında, "Bu seçimin anahtar kişileri Sarallardır. Bu seçimi Büyükekşi’den alıp Hacıosmanoğlu’na veren bir aile, Saral ailesi. İstanbulspor Başkanı büyük kavgalar etti. Siyaset yan unsurlarıyla beraber, diğer aktörler futbolu, Harry Poter’daki ruh emiciler gibi içine çekmeye çalışıyor” dedi.

TFF SEÇİMİNDEN SONRA SARAL AİLESİNDEN İSTİFA GELMİŞTİ

İstanbulspor’un Yönetim Kurulu’nda yer alan Bayram Saral, TFF seçiminde Hacıosmanoğlu’nun listesinde bulunuyordu. Bayram Saral, başkan vekili olarak girdiği TFF yönetiminden istifa ettiğini açıklamıştı.

Saral’ın istifa duyurusunda, şu kısım dikkat çekmişti:

“Bu mücadele sürecinde şiarımız "adil, liyakate dayalı, herkese eşit mesafede davranış ve tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile birlikte şeffaf yönetim" vaadi olmuştur. İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim.”

Kaynak: Gerçek Gündem