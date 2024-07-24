TFF'nin Yeni Genel Sekreteri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkan seçilmesinin ardından, görev dağılımları belli olmaya devam ediyor. Son olarak ise TFF Genel Sekreterlik görevine Abdullah Ayaz’ın getirildiği bildirildi.

TFF’den yapılan açıklamada, “Meclis görevleri ile birlikte 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi olan Abdullah Ayaz'a yeni görevinde başarılar dileriz” denildi.

TFF’nin konuya ilişkin açıklamasının tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi. 1 Şubat 1981 doğumlu olan Abdullah Ayaz, Lisans ve Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yapan Ayaz; evli, 1 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Meclis görevleri ile birlikte 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi olan Abdullah Ayaz'a yeni görevinde başarılar dileriz. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten Taner Senseven'e bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz."