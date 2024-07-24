Fenerbahçe’den Son Dakika Transfer Duyurusu

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, dün ilk resmi maçı olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup etti. Fenerbahçe, galibiyet sonrası yeni transferini duyurdu.

Sarı lacivertliler, bir süredir ilgilendiği ve anlaşmaya vardığı, Sevilla’nın golcüsü Youssef En-Nesyri’yi resmen açıkladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle, “Kulübümüz, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi, kulübü Sevilla FC, S.A.D. ile görüşmelere başlamıştır. En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir” denildi.

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını söylemişti. Faslı golcünün yıllık 4 milyon euro kazanacağı tahmin ediliyor.

EN-NESYRI'NİN KARNESİ

-En-Nesyri, Sevilla ile 2 kez UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma başarısı gösterdi.

-İspanyol ekibi ile geçen sezon 41 maça çıkan En-Nesyri, 20 gol attı ve 3 asist kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem