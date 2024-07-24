Trabzonspor Avrupa Sahnesine Çıkıyor: İşte Avrupa Ligi'nin Programı
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Trabzonspor da Ruzomberok karşısında avantaj arayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde yarın 9 maç oynanacak.
Organizasyonda mücadele eden Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın TSİ 19.30'da Slovakya temsilcisi Ruzomberok'a konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın oynanacak maçlar şu şekilde:
19.00 Wisła Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)
19.30 Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor
20.00 Corvinul Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan)
20.00 Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka)
20.00 Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)
21.00 Panathiaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan)
21.30 Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)
21.30 Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)
22.30 Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail)
Kaynak: AA