Trabzonspor Avrupa Sahnesine Çıkıyor: İşte Avrupa Ligi'nin Programı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Trabzonspor da Ruzomberok karşısında avantaj arayacak.

Trabzonspor Avrupa Sahnesine Çıkıyor: İşte Avrupa Ligi'nin Programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde yarın 9 maç oynanacak.

Organizasyonda mücadele eden Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın TSİ 19.30'da Slovakya temsilcisi Ruzomberok'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın oynanacak maçlar şu şekilde:

19.00 Wisła Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)

19.30 Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor

20.00 Corvinul Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan)

20.00 Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka)

20.00 Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)

21.00 Panathiaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan)

21.30 Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)

21.30 Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)

22.30 Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail)

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi
Umut Bulut Futbolu Bıraktı Umut Bulut Futbolu Bıraktı
Ünlü Çiftin Gündem Olan Aile Ziyareti! Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk Trabzon'da Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk Trabzon'da
Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış
Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia: Çok Sayıda Araç Birbirine Girdi İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı
Her An Deprem Olabilir! Naci Görür 'En Korktuğumuz Yer' Deyip Uyardı 'Tehlike Kapıda, Her An Deprem Olabilir!