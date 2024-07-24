TFF'den Montella'ya İlk Telefon

TFF'de Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı'nın A Milli Takım'ın teknik direktörü Montella'yı telefonla aradığı bildirildi. İkilinin görüşmesinde İtalyan teknik adama destek mesajı verildi.

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TFF'den Montella'ya İlk Telefon

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yeni yönetimle birlikte Milli Takımlar Sorumlusu olan Ceyhun Kazancı’nın teknik direktör Vincenzo Montella’yla telefonda görüştüğü iddia edildi.

Sabah’ın aktardığı habere göre, A Milli Futbol Takımı ile çeyrek finale çıkan İtalyan hoca, Ceyhun Kazancı tarafından telefonla arandı. Kazancı’nın görüşmede Montella’ya yeni yönetimin desteğini bildirdiği öne sürüldü. İtalyan teknik direktörün de Kazancı’ya yeni görevinde başarılar dilediği bildirildi.

Habere göre, 3 Ağustos'ta Süper Kupa Finali'ni izlemeye gelecek olan deneyimli teknik adam, ardından Milli Takımlar'ın yeni sorumlusu ile buluşarak geleceğe dair düşüncelerini ve takımla ilgili bilgileri paylaşacak.

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Montella A Milli Takım Türkiye Futbol Federasyonu
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