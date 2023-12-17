TFF Başkanı Büyükekşi'den istifa iddialarına açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin birçok futbol taraftarı tarafından istifası isteniyordu.

Ayrıca kulüp başkanlarının da Büyükekşi aleyhinde tepkileri vardı.

Spor yazarı ve yorumcusu Hakan Gündoğar, Büyükekşi'nin istifa ettiğini duyurmuştu.

Yağız Sabuncuoğlu'ndan bu iddailara dair açıklama geldi.

Sabuncuoğlu, Büyükekşi ile konuşmasından bir bölüm paylaştı.

Büyükekşi, sosyal medyada çıkan iddialarla ilgili, "İstifa ettiğim yönünde çıkan haberler doğru değil" dedi.

Gündoğar ise istifa etmeyip görevinden alındığını açıkaldı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçın Suudi Arabistan'da oynanacak olmasıyla tepkilerin odağı haline gelen Büyükekşi, eski Ankaargücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından yaptığı açıklamalarla da eleştiri okların hedefi haline gelmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem