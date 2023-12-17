Beşiktaş Fenerbahçe'den sonra Anadolu Efes'i de devirdi
Siyah beyazlılar, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'i 85-77 mağlup etti ve rakibine 2. yenilgisini yaşattı.
Türkiye Basketbol Ligi'nin zirve yarışında olan iki takım karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Anadolu Efes'i ağırladı.
Siyah beyazlıların baştan sona önde götürdüğü karşılaşmada düşük bir atış yüzdesiyle oynayan Efes, rakibine diş geçiremedi ve sahadab 85-77 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes ligdeki 2. mağlubiyetini yaşarken Beşiktaş 9. galibiyetini aldı.
Beşiktaş'ta Derek Needham 17 sayı – 4 ribaund – 3 asist, Matt Mitchell 13 sayı – 2 ribaund, Yiğit Arslan 12 sayı – 2 ribaund, Angel Delgado 11 sayı – 9 ribaund, Jonah Mathews 10 sayı – 4 asist, Kyle Allman 11 sayı – 1 asist ile oynadı.
Anadolu Efes‘te Daniel Oturu 25 sayı – 8 ribaund – 2 asist ile oynarken Shane Larkin 18 sayı – 9 asist – 6 ribaund, Darius Thompson 13 sayı – 2 ribaund, Tyrique Jones 6 sayı – 8 ribaund, Michael Daum 6 sayı – 6 ribaund kaydetti.
Potanın Kartalları 10. hafta ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu 68-64 mağlup etmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem