MHK Başkanı İbanoğlu'ndan eski hakemlere tepki: Kumpasın farkındayız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemler tarafından dile getirilen ve son dönemde kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını söyledi.

TFF'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapan Ahmet İbanoğlu, "Bir süredir Türk hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız. Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

"Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamanlama açısından manidardır" diyen İbanoğlu, şöyle devam etti:

"Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, faal olarak görev yapan hakemlerimizi de rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alınmamasını önemle rica ederiz. İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır."