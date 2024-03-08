Tartışma yaratmıştı: Eda Erdem'in heykeline ilişkin heykeltraşından açıklama

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem için yapılan törende, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın "Adam gibi adam" sözlerinin yanı sıra heykelin erkeğe benzetilmesi de gündem oldu.

HEYKELTRAŞTAN AÇIKLAMA

Tartışma yaratan heykelle ilgili konuşan heykeltraş Pınar Öktem Doğan "Maalesef benim bilgim dışında bir ışıklandırma yapılmış" diye konuştu.

Pınar Öktem Doğan, "Maalesef benim bilgim dışında bir ışıklandırma yapılmış ve heykelin anatomisi yansıma yüzünden bambaşka olmuş. Kalktım tekrar alana gittim, kontrol ettim. Fotoğraflarla heykelin alakası yok. Bu heykel form ve ışığın birlikteliğini yansıtıyor. Ama yanlış ışık konduğundan kendisi olmaktan çıkmış" ifadelerini kullandı.