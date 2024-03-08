Sainz'dan kötü haber geldi: 18 yaşındaki isim Ferrari için yarışacak

Formula 1 takımlarından Ferrari'de Carlos Sainz'den kötü haber geldi. Sainz'ın apandisit rahatsızlığı yüzünden 18 yaşındaki Oliver Bearman Ferrari için yarışacak.

Sainz'dan kötü haber geldi: 18 yaşındaki isim Ferrari için yarışacak

Formula 1 takımlarından Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, apandisit rahatsızlığı nedeniyle Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarışamayacak.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, ameliyat edilecek Sainz'ın yerine takımın 18 yaşındaki rezerv sürücüsü Oliver Bearman mücadele edecek.

Bahreyn'de düzenlenen sezonun ilk F1 yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın saat 20.00'de yapılacak.

Kaynak: AA

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