Superbike'ta Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu!

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluğunu ilan etti. Razgatlıoğlu, bu başarıyı ikinci kez yaşamış oldu.

WSBK'de Yamaha takımıyla 2021 sezonunda ilk şampiyonluğunu kazanan Razgatlıoğlu, 2024'te Rokit BMW ile ikinci şampiyonluğunu kazanmış oldu. Rokit BMW ise ilk kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Toprak Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Nicolo Bulega'ya 41 puan fark attı.

Sezona Avustralya’da başlayan Toprak, BMW ile performansı soru işareti olsa da ikinci ayakta Katalunya’da 2 yarış kazandı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezon boyunca düzlük hızını yükseltmeyi başaran Toprak, ardı ardına 13 yarış kazanarak Superbike tarihine geçti.

Eylül’ün ilk haftasında Fransa’da yapılan Magny Cours Pisti’ndeki yarışın cuma günkü serbest antrenmanlarında bir kaza geçiren Toprak, ciğer sönmesi teşhisiyle Cremona yarışına da katılamadı. Bu süreçte açtığı puan farkını düşüren rakibi Nicolo Bulega’ya karşı sezon boyunca olduğu gibi iyi yarışlar çıkaran Toprak, 43 puan farkla Dünya Şampiyonu oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, başarısıyla ilgili duygularını “Oldukça uzun, zorlu ancak başarılı bir sezon geçirdik. Rekorlar kırdık ve bunları daha önce şampiyon olmamış bir takımla birlikte başardık. Bana inanan herkese sonsuz teşekkürler. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz ve daha büyük zaferler için mücadele edeceğiz” sözleriyle ifade etti.