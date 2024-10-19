Pendikspor'un Teknik Direktörü Belli Oldu

Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ın getirildiğini duyurdu.

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Pendikspor'un Teknik Direktörü Belli Oldu

1’inci lig ekiplerinden Pendikspor, 43 yaşındaki teknik adam Sedat Ağçay ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay’ı getirdi.

Teknik direktörlük kariyerinin henüz başında olan Sedat Ağçay, 2022/23 döneminde Ankaragücü’nde yardımcı antrenörlük yapmış, teknik direktör Ömer Erdoğan’ın ayrılığı sonrası 3 maçta teknik direktör pozisyonunda görev almıştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi:

“Siltaş Yapı Pendikspor'a Hoş Geldin Sedat Ağçay! Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay hocamız getirilmiştir. Sedat Ağçay'a ''hoş geldin'' diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz.”

Kaynak: DHA

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