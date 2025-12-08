Süper Lig'in Yıldız Futbolcusu Anthony Musaba Ölümden Döndü! Alevler İçinde Kaldı...

Süper Lig'de Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ölümden döndü. Yıldız futbolcunun havalimanından eve giderken kiraladığı araç bir anda alev aldı. Tecrübeli futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

Samsunspor'un yıldız futbolcusu Anthony Musaba'nın kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Korkutan olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki ana yolda meydana geldi.

Samsunsporlu Anthony Musaba, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçının ardından kente döndü.

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan evine gitmek için kiraladığı araca binen Musaba, yolda ilerlerken bir süre sonra motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Anthony Musaba, aracı yol kenarına çekip inerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

