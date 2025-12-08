Galatasaray’ın Zor Sınavı! Monaco Maçı Öncesi 7 Şok Eksik

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco karşısına yedi önemli eksiğiyle çıkıyor. Sol bek krizinin gölgesinde sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’un kadro tercihleri merak ediliyor. Zorlu deplasmanda gözler alternatif isimlerde olacak.

Galatasaray’ın Zor Sınavı! Monaco Maçı Öncesi 7 Şok Eksik
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftası 9-10 Aralık’ta oynanacak karşılaşmalarla tamamlanıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, kader maçında Monaco’ya konuk olacak. TSİ 23.00’te II. Louis Stadı'nda oynanacak mücadele, sarı-kırmızılılar için hem sıralama hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY’DA 7 KRİTİK EKSİK

Süper Lig’de 9 puanla 14’üncü sırada yer alan Galatasaray, Monaco sınavına geniş bir eksik listesiyle çıkacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, kart cezalısı Arda Ünyay, bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı ve UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş kafilede bulunmuyor.

SOL BEKTE SALLAİ ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray’da sol bek bölgesi adeta alarm veriyor. Mevcut üç oyuncunun da yokluğunda gözler takım içi alternatiflere çevrildi.

Teknik heyetin ilk tercihinin Roland Sallai olması bekleniyor. Eğer Buruk, Sallai’den yana karar vermezse, diğer seçenekler Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz olacak.

Galatasaray’ın Zor Sınavı! Monaco Maçı Öncesi 7 Şok Eksik - Resim : 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 6. HAFTA PROGRAMI

Son hafta maçlarının oynanacağı iki günlük program şöyle:

9 Aralık Salı
18.30 Kairat – Olympiakos

20.45 Bayern Münih – Sporting

23.00 Monaco – Galatasaray

23.00 Inter – Liverpool

23.00 Tottenham – Slavia Prag

23.00 Union Saint-Gilloise – Olimpik Marsilya

23.00 Atalanta – Chelsea

23.00 PSV – Atletico Madrid

23.00 Barcelona – Eintracht Frankfurt

10 Aralık Çarşamba
20.45 Karabağ – Ajax

20.45 Villarreal – Kopenhag

23.00 Bayer Leverkusen – Newcastle United

23.00 Benfica – Napoli

23.00 Borussia Dortmund – Bodo/Glimt

23.00 Club Brugge – Arsenal

23.00 Juventus – Pafos

23.00 Real Madrid – Manchester City

23.00 Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain

Kaynak: DHA

Etiketler
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco
'Futbolda Bahis' Soruşturmasında Flaş Gelişme 'Futbolda Bahis' Soruşturmasında Flaş Gelişme
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Trabzonspor Göztepe'yi Deplasmanda Mağlup Etti Trabzonspor Göztepe'yi Deplasmanda Mağlup Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı
Isparta’daki Kesik Baş Cinayetinde Acılı Baba Konuştu! Kan Donduran Vahşette Sır 17 Dakika Isparta’daki Kesik Baş Cinayetinde Acılı Baba Konuştu! Kan Donduran Vahşette Sır 17 Dakika
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma! Bir Polis Şehit Oldu Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma!
Bütün İl Alarma Geçti! 11 Mahalle Karantina Altında Bütün İl Alarma Geçti! 11 Mahalle Karantina Altında
Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi