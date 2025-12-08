Galatasaray’ın Zor Sınavı! Monaco Maçı Öncesi 7 Şok Eksik
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco karşısına yedi önemli eksiğiyle çıkıyor. Sol bek krizinin gölgesinde sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’un kadro tercihleri merak ediliyor. Zorlu deplasmanda gözler alternatif isimlerde olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftası 9-10 Aralık’ta oynanacak karşılaşmalarla tamamlanıyor.
Temsilcimiz Galatasaray, kader maçında Monaco’ya konuk olacak. TSİ 23.00’te II. Louis Stadı'nda oynanacak mücadele, sarı-kırmızılılar için hem sıralama hem de moral açısından büyük önem taşıyor.
GALATASARAY’DA 7 KRİTİK EKSİK
Süper Lig’de 9 puanla 14’üncü sırada yer alan Galatasaray, Monaco sınavına geniş bir eksik listesiyle çıkacak.
Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, kart cezalısı Arda Ünyay, bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı ve UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş kafilede bulunmuyor.
SOL BEKTE SALLAİ ÖNE ÇIKIYOR
Galatasaray’da sol bek bölgesi adeta alarm veriyor. Mevcut üç oyuncunun da yokluğunda gözler takım içi alternatiflere çevrildi.
Teknik heyetin ilk tercihinin Roland Sallai olması bekleniyor. Eğer Buruk, Sallai’den yana karar vermezse, diğer seçenekler Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 6. HAFTA PROGRAMI
Son hafta maçlarının oynanacağı iki günlük program şöyle:
9 Aralık Salı
18.30 Kairat – Olympiakos
20.45 Bayern Münih – Sporting
23.00 Monaco – Galatasaray
23.00 Inter – Liverpool
23.00 Tottenham – Slavia Prag
23.00 Union Saint-Gilloise – Olimpik Marsilya
23.00 Atalanta – Chelsea
23.00 PSV – Atletico Madrid
23.00 Barcelona – Eintracht Frankfurt
10 Aralık Çarşamba
20.45 Karabağ – Ajax
20.45 Villarreal – Kopenhag
23.00 Bayer Leverkusen – Newcastle United
23.00 Benfica – Napoli
23.00 Borussia Dortmund – Bodo/Glimt
23.00 Club Brugge – Arsenal
23.00 Juventus – Pafos
23.00 Real Madrid – Manchester City
23.00 Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain
Kaynak: DHA