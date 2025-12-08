Galatasaray’ın Zor Sınavı! Monaco Maçı Öncesi 7 Şok Eksik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftası 9-10 Aralık’ta oynanacak karşılaşmalarla tamamlanıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, kader maçında Monaco’ya konuk olacak. TSİ 23.00’te II. Louis Stadı'nda oynanacak mücadele, sarı-kırmızılılar için hem sıralama hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY’DA 7 KRİTİK EKSİK

Süper Lig’de 9 puanla 14’üncü sırada yer alan Galatasaray, Monaco sınavına geniş bir eksik listesiyle çıkacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, kart cezalısı Arda Ünyay, bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı ve UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş kafilede bulunmuyor.

SOL BEKTE SALLAİ ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray’da sol bek bölgesi adeta alarm veriyor. Mevcut üç oyuncunun da yokluğunda gözler takım içi alternatiflere çevrildi.

Teknik heyetin ilk tercihinin Roland Sallai olması bekleniyor. Eğer Buruk, Sallai’den yana karar vermezse, diğer seçenekler Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 6. HAFTA PROGRAMI

Son hafta maçlarının oynanacağı iki günlük program şöyle:

9 Aralık Salı

18.30 Kairat – Olympiakos

20.45 Bayern Münih – Sporting

23.00 Monaco – Galatasaray

23.00 Inter – Liverpool

23.00 Tottenham – Slavia Prag

23.00 Union Saint-Gilloise – Olimpik Marsilya

23.00 Atalanta – Chelsea

23.00 PSV – Atletico Madrid

23.00 Barcelona – Eintracht Frankfurt

10 Aralık Çarşamba

20.45 Karabağ – Ajax

20.45 Villarreal – Kopenhag

23.00 Bayer Leverkusen – Newcastle United

23.00 Benfica – Napoli

23.00 Borussia Dortmund – Bodo/Glimt

23.00 Club Brugge – Arsenal

23.00 Juventus – Pafos

23.00 Real Madrid – Manchester City

23.00 Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain

Kaynak: DHA