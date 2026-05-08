Amedspor'da Dev Kutlama Hazırlığı: Sanatçılar Belli Oldu

Süper Lig'e yükselen Amedspor, bu tarihi başarıyı 10 Mayıs pazar günü merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı’nda kutlayacak.

Çevre illerden de on binlerce taraftarın katılımının beklendiği organizasyon için hazırlıklar son noktaya geldi.

KUTLAMAYA KATILACAK SANATÇILAR BELLİ OLDU

Kutlama programı için daha önce görüşülen Şivan Perwer, Civan Haco, Aynur ve Rojda gibi isimlerin yoğun konser takvimleri ve çeşitli gerekçelerle katılamayacaklarını bildirmesinin ardından yeni liste netleşti.

Amedspor’un tarihi gecesinde Agiri Jiyan, Bajar, Beser Şahin ve Simyager sahne alacak.

ESKİ FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖRLERE DAVET

Amedspor yönetimi, bu başarıda emeği geçen eski isimleri de unutmadı:

Sezon başında kadroda yer alan ancak bahis soruşturması nedeniyle ceza alan Uğur Adem Gezer ve Oktay Aydın’ın yanı sıra, takımın 1. Lig’e çıktığı dönemdeki şampiyon kadro oyuncuları da davet edildi.

Sezon içerisinde takımı çalıştıran Mehmet Altıparmak, Sinan Kaloğlu ve Mesut Bakkal, Süper Lig yolundaki katkılarından dolayı özel olarak programa çağrıldı.

İKİLİ AVERAJLA DOĞRUDAN SÜPER LİG

2025-2026 sezonunun son haftasında deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, en yakın rakibi Esenler Erokspor’un Pendikspor karşısında puan kaybetmesiyle ligi ikinci sırada tamamladı.

Her iki takım da sezonu 74 puanla bitirirken, ikili averajda üstün olan Amedspor, doğrudan Süper Lig’e yükselen takım oldu.

Diyarbakır temsilcisi, 2. Lig şampiyonluğunun ardından kısa sürede Süper Lig’e tırmanarak büyük bir başarı öyküsüne imza attı.

Kaynak: Haber Merkezi