Beşiktaş - Trabzonspor Maçının Hakemi Açıklandı

Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Son Güncelleme:
Beşiktaş - Trabzonspor Maçının Hakemi Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de 33. hafta heyecanı yarın aynı saatte oynanacak 9 maçla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak

20.00 Başakşehir - Samsunspor: Gürcan Hasova

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Çağdaş Altay

20.00 Eyüpspor - Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Cihan Aydın

20.00 Alanyaspor - Kayserispor: Yasin Kol

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Trabzonspor
Son Güncelleme:
Real Madrid Dörtlü Final'de Real Madrid Dörtlü Final'de
İstanbul'daki Finalin Adı Belli Oldu İstanbul'daki Finalin Adı Belli Oldu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
İBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
İran'dan ABD Ateşkesi İhlal Etti İddiası: Bölgeden Patlama Sesleri Geliyor 'ABD Ateşkesi İhlal Etti'
Akaryakıta Dev İndirim: Tabela Yeniden Değişiyor! İşte Beklenen Rakamlar Akaryakıta Dev İndirim: Tabela Yeniden Değişiyor! İşte Beklenen Rakamlar
Huzurevinde Yaşlılara Kan Donduran Şiddet! Bu İlk Vakaları Değilmiş: 4 Gözaltı 4 Kişi Gözaltına Alındı
Şişli’deki Kan Donduran Cinayette Tüyler Ürperten Detaylar: Cesetleri Parçalayıp Yemeğe Gitmişler Şişli’deki Kan Donduran Cinayette Tüyler Ürperten Detaylar: Cesetleri Parçalayıp Yemeğe Gitmişler