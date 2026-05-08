Beşiktaş - Trabzonspor Maçının Hakemi Açıklandı
Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Süper Lig’de 33. hafta heyecanı yarın aynı saatte oynanacak 9 maçla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.00 Başakşehir - Samsunspor: Gürcan Hasova
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Çağdaş Altay
20.00 Eyüpspor - Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Cihan Aydın
20.00 Alanyaspor - Kayserispor: Yasin Kol
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: