Süper Lig’den 8 Kulüp Disipline Sevk Edildi

Süper Lig’in 4. haftasından sonra çeşitli disiplin ihlalleri gerekçeleriyle 8 kulüp PFDK’ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği’nin açıklamasına göre, Galatasaray ve Beşiktaş, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle disipline gönderildi.

Fenerbahçe, saha olayları sebebiyle PFDK’ya sevk edilirken; Trabzonspor ve Samsunspor hem çirkin tezahürat hem de saha olayları gerekçesiyle kurula sevk edildi. Konyaspor, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle; Gençlerbirliği ise merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması gerekçeleriyle disipline gönderildi.

Kocaelispor hem saha olayları hem de tribün düzenlemesi kurallarına uymadığı için PFDK’ya sevk edildi.

Ayrıca Kocaelispor yöneticisi Veli Başkurt, hakem soyunma odası koridorlarında hakaret ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi