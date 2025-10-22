Süper Lig'den 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle, Galatasaray'ın, 'çirkin ve kötü tezahürat'ın yanı sıra 6 futbolcusunun sarı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Beşiktaş'ın da 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Gençlerbirliği ile Eyüpspor 'talimatlara aykırı hareket', Antalyaspor ise 6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle kurula sevk edildi. Başakşehir Kulübü ve kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları' nedeniyle disipline gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi