Türkiye Nefesini Tuttu, O Başardı! Şahika Ercümen Nefes Kesen Rekoru Anlattı! 'Akciğerlerim Tenis Topu Kadar Küçüldü'

Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Gazze’ye destek için Antalya Kaş’ta tek nefeste 107 metreye indi. “Akciğerlerim tenis topu kadar küçüldü” diyen Ercümen, insan bedeninin sınırlarını zorladığı o anları anlattı.

Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, insan sınırlarını zorlayan yeni bir başarıya daha imza attı. Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Gazze halkına destek amacıyla Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında bir kez daha tarih yazdı. Milli sporcu, değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek tek nefeste 107 metre derinliğe inmeyi başardı.

“HAVAM BİTTİ, SU KARARDI, SOĞUDU”

Ercümen, rekor dalışı Hidayet Koyu açıklarında gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle dalış anlarını anlatan milli sporcu, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle dile getirdi:

“107 metreye inerken saniyede 2 metre hızla bastıran basınca karşı koymaya çalıştım.

Havam bitti, su karardı, soğudu.

Akciğerlerim tenis topu kadar küçüldü.

Nabzım yavaşladı…

Yüzümdeki ifade ise sanırım her şeyi anlatıyor.”

BM İYİ NİYET ELÇİSİ OLARAK MESAJ VERDİ

Birleşmiş Milletler’in ‘Sudaki Yaşam’ programı kapsamında İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapan Şahika Ercümen, bu rekorla yalnızca sporda değil, insani bir farkındalıkta da önemli bir mesaj verdi. Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için gerçekleştirdiği bu dalışla, hem Türk halkının hem de uluslararası kamuoyunun takdirini kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi

