Şahika Ercümen’den Kaş’ta Madalya Yağmuru: Tüm Kategorilerde Zirvede

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 14 lisanslı sporcu mücadele etti. Dört gün süren yarışmalarda katılımcılar, serbest dalışın farklı disiplinlerinde performanslarını sergiledi.

4 gün süren yarışmada sporcular, her gün serbest dalışın farklı branşlarında performans sergiledi. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen yarışmanın tüm kategorilerinde şampiyon olarak, 4 altın madalya kazandı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, yarışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "4 gün aralıksız yarıştığım, yorucu bir turnuvaydı. Bu sezon antrenmanlara çok geç başlayabildim. Dolayısıyla yarışma öncesi biraz stresliydim fakat branşım olmayan kategoriler de dahil tüm dalışlardan altın madalya ile çıktım. Çift palet kategorisinde hem kadın hem erkeklerde en derin dereceyi elde ederek turnuvayı tamamladım. Hedefim Dünya Şampiyonası’nda ülkemize tekrar madalya kazandırabilmek" dedi.

Kaynak: İHA