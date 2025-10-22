Yeni Sezona İnanılmaz Başlangıç! Alperen Şengün İlk Maçtan NBA Tarihine Geçti, Herkes Bu Rekoru Konuşuyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon açılışına Alperen Şengün damga vurdu. Milli oyuncu Alperen Şengün'ün 39 sayı attığı maçta Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'a 125-124 yenildi. Şengün, maçın en skorer ismi oldu, kariyer rekoru kırdı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2025-2026 normal sezonu iki maçla başladı. Sezonun açılış maçında son şampiyon Thunder, Paycom Center'da Rockets'ı konuk etti.
Karşılaşma öncesi şampiyonluk yüzüklerini alan Thunder, iki uzatma periyodu sonunda Rockets'ı 125-124 yenerek sezona galibiyetle girdi.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN KARİYER REKORU
Rockets'ta yaklaşık 49 dakika süre alan Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Milli basketbolcu, bulduğu 5 üç sayı isabetiyle kariyer rekoru da kırdı.
Konuk ekipte ilk resmi maçına çıkan Kevin Durant, 23 sayı, 9 ribaunt, Amen Thompson ise 18 sayı, 5 asist üretti.
Thunder'da geçen yıl normal sezon ve final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyetin mimarı oldu. Chet Holmgren ise 28 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
LAKERS YENİLDİ
Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-109 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Warriors'ta Jimmy Butler 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Stephen Curry 23 sayı, 4 asist kaydetti.
Sakatlığı nedeniyle LeBron James'in forma giymediği Lakers'ta ise Luka Doncic'in 43 sayı, 12 ribaunt, 9 asist ve Austin Reaves'in 26 sayı, 5 ribaunt, 9 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA'e yarın sabaha karşı oynanacak 12 maçla devam edilecek.
