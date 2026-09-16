Süper Lig'de Şampiyonluk İhtimalleri Açıklandı! Sezon Sonu Tablosu Böyle Olacak
Trendyol Süper Lig’de 5 haftanın ardından zirvede 13 puanla Galatasaray bulunurken, Euro Club Index sezon sonuna ilişkin tahminlerini güncelledi. Veri sitesinin öngörüsünde Galatasaray’ın 82 puanla şampiyon olacağı belirtilirken, Fenerbahçe 75, Beşiktaş ise 74 puanla takip etti. Trabzonspor’un ise 60 puanla ligi 4. sırada tamamlaması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig’de 5. hafta geride kalırken zirvede 13 puanla Galatasaray bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibi 12 puanla Beşiktaş, 10 puanla Amed Sportif Faaliyetler takip ediyor. Sezona yaptığı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor 7 puanla 9. sırada yer alırken, Fenerbahçe de 7 puanla 11. basamakta bulunuyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig’in sezon sonunda oluşması beklenen puan durumuna ilişkin tahminini güncelledi. Sitenin öngörüsünde Galatasaray’ın ligi zirvede tamamlayacağı belirtilirken, küme düşeceği tahmin edilen takımlar ve beklenen puanlar da açıklandı.
DÜŞME HATTINDAKİ TAKIMLAR İÇİN ÖNGÖRÜ
Euro Club Index’in tahminine göre sezon sonunda oluşması beklenen sıralamada küme düşme hattında Eyüpspor, Göztepe, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK bulunuyor.
Eyüpspor: 17 puan
Göztepe: 35 puan
Erzurumspor FK: 37 puan
Gaziantep FK: 37 puan
Alanyaspor: 39 puan
Gençlerbirliği: 39 puan
Konyaspor: 40 puan
Samsunspor: 42 puan
Kocaelispor: 42 puan
Çaykur Rizespor: 43 puan
Amed SF: 43 puan
Başakşehir: 46 puan
Kasımpaşa: 47 puan
Çorum FK: 49 puan
ŞAMPİYONLUK İÇİN TAHMİN EDİLEN PUANLAR
Euro Club Index’in sezon sonu tahmininde Trabzonspor’un 60 puanla 4. sırada yer alması bekleniyor. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali yüzde 1,4 olarak hesaplanırken, geçen haftaki oran yüzde 2,7 olarak verilmişti. Beşiktaş’ın 74 puanla 3. sırada tamamlaması öngörülüyor. Siyah-beyazlıların şampiyonluk ihtimali yüzde 18,9 olarak gösterilirken, önceki haftadaki oran yüzde 15,9’du. Fenerbahçe için ise 75 puanla 2. sıra tahmin edildi. Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk ihtimali yüzde 18,2 olarak hesaplanırken, geçen haftaki oran yüzde 26,4 seviyesindeydi. Galatasaray’ın ise 82 puanla şampiyon olması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 61 olarak gösterilirken, geçen haftaki tahmin yüzde 54,6 seviyesindeydi.
İLK 4’TE BEKLENEN TABLO
Trabzonspor: 60 puan — Şampiyonluk ihtimali: yüzde 1,4
Beşiktaş: 74 puan — Şampiyonluk ihtimali: yüzde 18,9
Fenerbahçe: 75 puan — Şampiyonluk ihtimali: yüzde 18,2
Galatasaray: 82 puan — Şampiyonluk ihtimali: yüzde 61
Kaynak: Haber Merkezi