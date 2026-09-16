İstanbul'da Yelken Şöleni Başlıyor: 25. Bosphorus Cup Yarın Marmara'da Start Alıyor
Türk yelkenciliğinin dünyadaki en prestijli vitrinlerinden biri olan Bosphorus Cup, bu yıl çeyrek asrı geride bırakarak 25. kez deniz tutkunlarını bir araya getiriyor. İstanbul'un eşsiz sularında 3 gün boyunca görsel bir şölene sahne olacak dev organizasyon, yarın Marmara Denizi etabı ile resmen başlayacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul, uluslararası spor takviminin en görkemli deniz organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup için geri sayımı tamamladı. 25. Bosphorus Cup Yelken Yarışları, yarın Marmara Denizi etabıyla start alacak. Bu yıl 25. kez düzenlenecek yarış, 3 etaptan oluşacak.
İLK ETAP YARIN CADDEBOSTAN'DAN HAVALANIYOR
Caddebostan açıklarında yarın başlayacak yarışın ilk gününde sporcular, Marmara Denizi'nde yelken açacak. 18 Eylül Cuma günü ise yelkenliler, Prens Adaları çevresinde mücadele edecek.
Bosphorus Cup'ın final yarışı da 19 Eylül Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: