İstanbul'da Yelken Şöleni Başlıyor: 25. Bosphorus Cup Yarın Marmara'da Start Alıyor

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İstanbul, uluslararası spor takviminin en görkemli deniz organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup için geri sayımı tamamladı. 25. Bosphorus Cup Yelken Yarışları, yarın Marmara Denizi etabıyla start alacak. Bu yıl 25. kez düzenlenecek yarış, 3 etaptan oluşacak.

İLK ETAP YARIN CADDEBOSTAN'DAN HAVALANIYOR

Caddebostan açıklarında yarın başlayacak yarışın ilk gününde sporcular, Marmara Denizi'nde yelken açacak. 18 Eylül Cuma günü ise yelkenliler, Prens Adaları çevresinde mücadele edecek.

Bosphorus Cup'ın final yarışı da 19 Eylül Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA