İstanbul'da Yelken Şöleni Başlıyor: 25. Bosphorus Cup Yarın Marmara'da Start Alıyor

Türk yelkenciliğinin dünyadaki en prestijli vitrinlerinden biri olan Bosphorus Cup, bu yıl çeyrek asrı geride bırakarak 25. kez deniz tutkunlarını bir araya getiriyor. İstanbul'un eşsiz sularında 3 gün boyunca görsel bir şölene sahne olacak dev organizasyon, yarın Marmara Denizi etabı ile resmen başlayacak.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Yelken Şöleni Başlıyor: 25. Bosphorus Cup Yarın Marmara'da Start Alıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul, uluslararası spor takviminin en görkemli deniz organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup için geri sayımı tamamladı. 25. Bosphorus Cup Yelken Yarışları, yarın Marmara Denizi etabıyla start alacak. Bu yıl 25. kez düzenlenecek yarış, 3 etaptan oluşacak.

İLK ETAP YARIN CADDEBOSTAN'DAN HAVALANIYOR

Caddebostan açıklarında yarın başlayacak yarışın ilk gününde sporcular, Marmara Denizi'nde yelken açacak. 18 Eylül Cuma günü ise yelkenliler, Prens Adaları çevresinde mücadele edecek.

Bosphorus Cup'ın final yarışı da 19 Eylül Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
Süper Lig'de Haftanın VAR Kayıtları Paylaşıldı Süper Lig'de Haftanın VAR Kayıtları Paylaşıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Trabzonspor Yeni Hocasına Kavuştu Trabzonspor Yeni Hocasına Kavuştu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı
MİT'ten Siber Casuslara Büyük Darbe: Sendika Yazılımlarına Gizli Sorgu Arayüzü Yerleştirmişler! Sendika Yazılımlarına Gizli Sorgu Arayüzü Yerleştirmişler!
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! 11 Yaralı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! 11 Yaralı
Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Tutuklama Daha! Tutuklu Sayısı 38’e Yükseldi Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme
Los Angeles'ta Canlı Yayın Kabusu: Haber Helikopteri Düştü, 3 Ölü Canlı Yayın Kabusu, Haber Helikopteri Düştü, 3 Ölü