Trabzonspor Yeni Hocasına Kavuştu

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Thomas Reis, Trabzon'a geldi.

Son Güncelleme:
Trabzonspor Yeni Hocasına Kavuştu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bulgaristan'dan havalanan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Reis, taraftarlar tarafından çiçekle karşılandı.

Trabzonspor Yeni Hocasına Kavuştu - Resim : 1

Bordo-mavili kaşkol takılan Alman teknik adam, taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi. Reis, daha sonra taraftarların sevgi gösterileri altında kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor
Son Güncelleme:
Başakşehir'in Nuri Şahin Kararı Belli Oldu Başakşehir'in Nuri Şahin Kararı Belli Oldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Süper Lig'de Haftanın VAR Kayıtları Paylaşıldı Süper Lig'de Haftanın VAR Kayıtları Paylaşıldı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'un Göbeğinde Çatışma: Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var
Yufkacıda Sır Ölümler! Baba Tavana Asılı, İki Küçük Çocuğu ise Yatakta Hareketsiz Bulundu Yufkacıda Sır Ölümler! Baba Tavana Asılı, İki Küçük Çocuğu ise Yatakta Hareketsiz Bulundu
Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı
YENİ Parti Tartışmasının Ardından MHP’den Kritik Öneri! 'Siyasi Parti Kuruluşunda Şartlar Değişsin' YENİ Parti Tartışmasının Ardından MHP’den Kritik Öneri
Tarladan Markete Fiyat Vurgununa Dev Operasyon: 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı