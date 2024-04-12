Süper Lig'de ilk yabancı hakem atamaları: Hangi maçlarda görev alacaklar?

Süper Lig'de yabancı hakemler ilk defa görev alacak.

Ligin 32 hafta karşılaşmalarından 3 maçta VAR hakemleri yabancı ülkelerden gelecek.

İşte o maçlar:

Ankaragücü - Gaziantep

FK Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Alanyaspor - Galatasaray

VAR hakemlerinin İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz’den olacağı kaydedildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek. TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi. Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak."

Kaynak: Gerçek Gündem