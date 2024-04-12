Fenerbahçe, 1-0 geriye düştü!

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, Halkbank ile karşılaştı. AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında Halkbank'a yenilen Fenerbahçe, seride 1-0 geriye düştü.

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştü!

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında deplasmanda Halkbank ile karşılaştı.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kaybetti.

FENERBAHÇE-HALKBANK MAÇINDAN NOTLAR

Fenerbahçe ilk seti 25-17 geride tamamladı.

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştü! - Resim : 1

Karşılıklı sayılarla (8-8) başlayan ikinci sette yakaladığı 4-0’lık seriyle farkı açan (10-16) Fenerbahçe Parolapara, Luburic ile etkili olmaya devam ettiği seti 20-25 kazandı.

Üçüncü seti 25-19, dördüncü seti 25-16 geride tamamlayan Fenerbahçe, maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

Halkbank: Ngapeth, Mert Matic, Abdel Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Batuhan Hüsetin Duman, İzzet Ünver, Serhat Coşkun, Blankenau)

Fenerbahçe: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Setler: 25-17, 20-25, 25-19, 25-16
Süre: 105 dakika (22, 28, 32, 23)

İKİNCİ MAÇTA FENERBAHÇE EV SAHİBİ

Öte yandan beş maç üzerinden oynanan ve üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride 2. maç, 14 Nisan Pazar günü, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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