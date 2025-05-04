Süper Lig'de Dev Derbi! Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında İlk Gol Geldi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Dev derbide ilk düdük çaldı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 34. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor.
İLK 11'LER
Kritik derbide takımların ilk 11’leri şöyle:
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva.
CANLI| FENERBAHÇE 0-1 BEŞİKTAŞ
44' GOL | Gedson Fernandes, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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