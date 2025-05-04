Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de Şampiyon Oldu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta normal sezonun son haftasında Mersin'de karşılaştığı Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'e yükseldi.

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Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de Şampiyon Oldu

Mezitli 33 Spor ile Eskişehirspor, 26. hafta maçında Mersin Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Kırmızı-siyahlı deplasman kulübünün taraftarları, müsabakaya ilgi gösterdi.

Kendilerine ayrılan tribünü dolduran Eskişehirsporlu taraftarlar, maç boyunca takımlarını destekledi.

Müsabakayı 1-0 kazanan kırmızı-siyahlı ekip, 67 puana ulaştığı son haftada şampiyon oldu.

Nesine 3. Lig'e yükselen Eskişehirspor'un oyuncuları, teknik ekibi ve taraftarları, büyük sevinç yaşadı.

Müsabakayı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile bazı kent protokolü de takip etti.

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Kaynak: AA

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