Süper Lig'de bugünün maçları

Süper Lig'in ilk haftası bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. İşte bugünün maçları ve saatleri...

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Süper Lig'de bugünün maçları

Futbolseverlerin heyecanla beklediği hafta geldi. Süper Lig, dün oynanan maçlarla başladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftası bugün oynanacak maçlarla devam edecek. İşte bugünün takvimi:

- Saat 17:00'da Gençlerbirliği-Ümraniyespor,

- Saat 19:15'te Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK

- Saat: 19:15'te EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor

- Saat 21:45'te Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

- Saat 21:45'te Fenerbahçe-Gaziantep FK

- Saat 21:45'te Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor

-Saat 21:45'te Göztepe-Sakaryaspor

Kaynak: Gerçek Gündem

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