Süper Lig'de bugünün maçları
Süper Lig'in ilk haftası bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. İşte bugünün maçları ve saatleri...
Futbolseverlerin heyecanla beklediği hafta geldi. Süper Lig, dün oynanan maçlarla başladı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftası bugün oynanacak maçlarla devam edecek. İşte bugünün takvimi:
- Saat 17:00'da Gençlerbirliği-Ümraniyespor,
- Saat 19:15'te Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK
- Saat: 19:15'te EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor
- Saat 21:45'te Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
- Saat 21:45'te Fenerbahçe-Gaziantep FK
- Saat 21:45'te Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor
-Saat 21:45'te Göztepe-Sakaryaspor
Kaynak: Gerçek Gündem
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