Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksik: Muhtemel 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun ilk haftasında kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksik: Muhtemel 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile 4 Şubat'tan beri resmi maçu bulunmayan Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz.

Gaziantep'te savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko

Gaziantep FK: Mustafa Burak, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Gradel, Riascos

10. RANDEVU

İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.

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