Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı: Biraz stresli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, sarı lacivertli ekibe transfer sürecinin kendisi açısından biraz stresli olduğunu açıkladı: "Sürekli kafam buradaydı. 2-3 haftalık bir süreç oldu. Bir an önce takıma katılmak istediğim için kendi açımdan biraz stresli geçti."

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Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı: Biraz stresli oldu

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığı Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi. Süper Lig'e ve Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan milli futbolcu, "Avrupa kariyerimden sonra Türkiye'ye dönmek benim için çok özel. Süper Lig'de ilk maçım Fenerbahçe'ye karşıydı. Şimdi Süper Lig'e döndüm. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağım. Çok heyecanlı ve gururlu hissediyorum" dedi.

Transferden önce sarı-lacivertlilerin yeni transferi ve eski takım arkadaşı Edin Dzeko ile konuştuğunu belirten Cengiz Ünder, "Transfer sürecinde Dzeko ile konuştum. Ne zaman geliyorsun diye sormuştu. Ben de biraz sabretmesi gerektiğini söyledim. Çok iyi hissediyorum. Artık buradayız, birlikteyiz" dedi.

'FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İSTİYORUM'

Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Ünder, "Avrupa kariyerimden sonra menajerime Türkiye'ye dönme isteğimi söylemiştim. Sık sık görüşmeler oldu yazın. Şu anda buradayım. Tekrar ülkeme döndüm. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorum. En büyük hedeflerimden birisi bu. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum. Sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim." açıklamasında bulundu.

'BİRAZ STRESLİ OLDU'

Cengiz Ünder sözlerini şöyle tamamladı:

"Transfer süreci benim açımdan biraz stresli oldu. Takıma bir an önce katılmak istiyordum. Sürekli kafam buradaydı. 2-3 haftalık bir süreç oldu. Bir an önce takıma katılmak istediğim için kendi açımdan biraz stresli geçti. Bazı çekincelerim vardı Marsilya'yla antrenmana çıkarken. Sonunda buraya geldim. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Bir an önce maçlara ve antrenmanlara çıkmak istiyorum."

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