Tarkan ve Filenin Sultanları'ndan sürpriz klip

Filenin Sultanları’nın elde ettiği şampiyonluk başarısının ardından sponsor Trendyol, Tarkan ve voleybol oyuncuları ile birlikte reklam filmi çekimi gerçekleştirdi. Çekilen reklam filminde Tarkan’ın meşhur şarkısı ‘Öp’e yeni bir uyarlama yapıldı.

Meşhur şarkı "Öp, ‘Ben o şelale maçlara. O hilal bayrağa. Ay yıldızlı formaya. Bak bak doyamadık. Kalplerimiz dört nala, siz çıkınca sahaya. Biz bu büyük sevdaya hep birlikte doyamadık. Hep birlikte Milli Takım" sözleriyle tekrar uyarlandı.