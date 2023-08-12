Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Fred, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Fred, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'da! - Resim : 1

Fred, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda taraftarlara, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Geliyorum, yakında görüşmek üzere" mesajını göndermişti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İngiliz ekibi Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sarı-lacivertliler ile transfer görüşmeleri devam ettirmek için ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul’a geliyor.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi. Başarılı futbolcu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Geliyorum, yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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