Son şampiyon ligin ilk maçında berabere kaldı

Lige verilen aranın ardından futbolseverlerin beklediği an geldi. Son şampiyon Galatasaray ligin ilk maçına deplasmanda Mondihome Kayserispor karşısında sahaya çıktı ve maç 0-0 berabere bitti.

KADRODA KİMLER VAR

Trendyol Süper Lig’in ilk hafta maçlarından olan Galatasaray, Mondihome Kayserispor'a karşılaşmasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu 11'ini tercih etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kemen, Ali Gezek, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Thiam 11'ini sahaya sürdü.

İki takım arasındaki mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Galatasaray ve Kayserispor hanelerine birer puan yazdırdı.

Sarı kırmızılıların yeni transferleri Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay Galatasaray'da ilk maçlarına çıktılar.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay ilk kez bir maç kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Icardi ile Olimpija Ljubljana maçında sakatlığından dolayı riske edilmeyen Torreira, Kayserispor maçında yedek kadroda yer aldı.