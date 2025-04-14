Süper Lig’de Ayrılık İddiası, Açıklama Geldi
Atakaş Hatayspor’da Teknik Direktör Mustafa Şahin’in görevden ayrıldığı iddiaları üzerine kulüp tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.
Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yolları ayırma kararı alındığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu ve teknik ekibin tek gündeminin ligin geri kalanında oynanacak olan maçlar olduğu belirtilirken, taraftarların bu haberlere itibar etmemesi önemle rica edildi.
Kaynak: İHA